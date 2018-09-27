Barcelona, armasını değiştirdi
İspanyol ekibi Barcelona, armasını değiştirdi. 20 Ekim'de yapılacak genel kurulda kulüp üyelerinin onay vermesi durumunda Barcelona yeni armasını 2019-20 sezonunda kullanmaya başlayacak.
Armanın değişimi kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleşecek. Bu sebeple yeni tasarım yönetim kurulunca onaylanmasına karşın 20 Ekim'de genel kurulda kulüp üyelerinin onayına sunulacak. Ve üyeler onay verirse yeni arma 2019/20 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlayacak.
Barcelona, önümüzdeki sezondan itibaren armasında gideceği değişikliği bu video ile duyurdu. https://t.co/vtIGChVnje— Fotomaç (@fotomac) 27 Eylül 2018
- 27.9.2018 21:47
- Güncelleme: 27.9.2018 21:49
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PFDK, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi
Toplam 1
Yorum
klaus ulan nasıl ceza veriyonuz iki kulübün yaptığı aynı tarife fenere zamlı beşiktaşa zamsız.....
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 27
Yorum
Tarafkartal Başarılarımızla, Avrupayı kendimize muhtaç etmedikten sonra! Kirli oyunlarla yenilmeye devam edeceğiz! Bu işin FB-GS-BJK-TS farketmez!BAŞARI
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 27
Yorum
Tarafkartal Bu milad olsun! Milli takımlarımız ve Kulüplerimiz aklını başına alıp, başarı için son damlasına kadar savaşmalı!
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