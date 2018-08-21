PSG’den Rakitic’e kanca – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    ’den Rakitic’e kanca

    <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a>’den Rakitic’e kanca
    Fransız kulübü, 'nın yıldızlarına kanca atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 'ı alan bu sefer de ve Rakitic'in peşine düştü. ise süper yıldızını şu aşamada kaybetmeyi düşünmüyor. Rakitic de henüz ikna olmuş değil.
    1. 21.8.2018
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