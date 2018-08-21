Barça uçtu – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Barça uçtu

    Barça uçtu
    Katalan kulübü, 'dan sonra şoku yaşamamak için kontratını uzatıyor. 'nin gündemindeki oyuncunun sözleşmesi 2021'e uzatılacak. Serbest kalma bedeli de 200 milyon euro olacak.
    1. 21.8.2018
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