Barcelona Navarro'nun formasını emekli etti!
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Navarro'nun formasını emekli etti!

    Barcelona Navarro'nun formasını emekli etti!

    , basketbol efsanesi Juan 'nun formasını emekliye ayırıyor

    , geçtiğimiz günlerde basketbolculuk kariyerini sonladıran Juan 'nun 11 numaralı formasını emekliye ayırmaya karar verdi.

    20 sezon Barcelona forması giyen 38 yaşındaki 'Bomba' lakaplı oyuncunun forması, Andres Jimenez (4), Nacho Solozabal (7), Roberto Duenas (12) ve Epi'den (15) sonra emekliye ayrılan 5. forma olarak Barcelona tarihine geçti.

    1. 19.8.2018 11:50
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