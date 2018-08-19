Barcelona Navarro'nun formasını emekli etti!
Barcelona, basketbol efsanesi Juan Carlos Navarro'nun formasını emekliye ayırıyor
Barcelona, geçtiğimiz günlerde basketbolculuk kariyerini sonladıran Juan Carlos Navarro'nun 11 numaralı formasını emekliye ayırmaya karar verdi.
20 sezon Barcelona forması giyen 38 yaşındaki 'Bomba' lakaplı oyuncunun forması, Andres Jimenez (4), Nacho Solozabal (7), Roberto Duenas (12) ve Epi'den (15) sonra emekliye ayrılan 5. forma olarak Barcelona tarihine geçti.
- 19.8.2018 11:50
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Ayew hayalet gibi
Toplam 1
Yorum
karado 1 adam geçse dişimi kıracam.
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Bu kadro nasıl oturacak hoca
Toplam 1
Yorum
karado bugünkü gibi.oturacaklar.
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Başkan Gevrek, Ali Koç ve yöneticilerini ağırladı
Toplam 1
Yorum
Gerekeni yap Başkanım takım çok iyi dil gerekeni yap yoksa bu sene çok ama çok maçları kaybedecez.
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