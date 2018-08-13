İspanya Süper Kupa'da kazanan Barcelona
İspanya Süper Kupası'nı, Sevilla'yı 2-1 yenen Barcelona kazandı. Barcelona, İspanya Süper Kupa mücadelesinde Sevilla'yı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu
Tarafsız saha olarak Fas'ın Tanca kentindeki İbn-i Batuta Stadı'nda yapılan mücadelede, 2017-2018 La Liga ve İspanya Kral Kupası Şampiyonu Barcelona, Kral Kupası'nda finaldeki rakibi Sevilla ile karşı karşıya geldi.
Maçta 9. dakikada Sevilla, Pablo Sarabia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruşunda kale direğinden dönen topu, Gerard Pique ağlarla buluşturdu ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmanın 79. dakikasında Barcelona, Ousmane Dembele'nin attığı golle 2-1 öne geçti. 90. dakikada Sevilla, Wissam Ben Yedder'le penaltı atışından yararlanamadı.
Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele Barcelona'nın 2-1 galibiyeti ile sona erdi. İspanya Süper Kupa mücadelesi, ilk kez tek maç üzerinden oynandı.
Barcelona, bu galibiyetle 13. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
- 13.8.2018 02:17
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
Toplam 1
Yorum
pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
İspanya Süper Kupa'da kazanan Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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