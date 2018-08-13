Tarafsız saha olarak Fas'ın Tanca kentindeki İbn-i Batuta Stadı'nda yapılan mücadelede, 2017-2018 La Liga ve İspanya Kral Kupası Şampiyonu Barcelona, Kral Kupası'nda finaldeki rakibi Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Maçta 9. dakikada Sevilla, Pablo Sarabia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruşunda kale direğinden dönen topu, Gerard Pique ağlarla buluşturdu ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Barcelona, Ousmane Dembele'nin attığı golle 2-1 öne geçti. 90. dakikada Sevilla, Wissam Ben Yedder'le penaltı atışından yararlanamadı.

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele Barcelona'nın 2-1 galibiyeti ile sona erdi. İspanya Süper Kupa mücadelesi, ilk kez tek maç üzerinden oynandı.

Barcelona, bu galibiyetle 13. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.