İspanya Süper Kupa'da kazanan Barcelona – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    İspanya 'da kazanan

    İspanya Süper Kupa'da kazanan Barcelona

    İspanya Süper Kupası'nı, Sevilla'yı 2-1 yenen kazandı. Barcelona, İspanya mücadelesinde Sevilla'yı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu

    Tarafsız saha olarak Fas'ın Tanca kentindeki İbn-i Batuta Stadı'nda yapılan mücadelede, 2017-2018 ve İspanya Şampiyonu , Kral Kupası'nda finaldeki rakibi Sevilla ile karşı karşıya geldi.

    Maçta 9. dakikada Sevilla, Pablo Sarabia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada 'nin serbest vuruşunda kale direğinden dönen topu, Gerard Pique ağlarla buluşturdu ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

    Karşılaşmanın 79. dakikasında Barcelona, Ousmane Dembele'nin attığı golle 2-1 öne geçti. 90. dakikada Sevilla, Wissam Ben Yedder'le penaltı atışından yararlanamadı.

    Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele Barcelona'nın 2-1 galibiyeti ile sona erdi. İspanya mücadelesi, ilk kez tek maç üzerinden oynandı.

    Barcelona, bu galibiyetle 13. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

    1. 13.8.2018 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İspanya Süper Kupa'da kazanan Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN