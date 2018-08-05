Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından tam saha çift kale maça geçen futbolcular antrenmanın tamamında taktik çift kale maç yaptı. 2 kez maçı kesen Şenol Güneş oyuncuları saha ortasında toplayarak uyarılarda bulundu. Antrenmanda Negredo ile girdiği mücadelede sakatlanan Adriano çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.



Siyah-beyazlılarda salonda çalışan Atiba, Vida, Umut ve Aras idmanda yer almadı.