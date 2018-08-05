Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    , Linz maçı hazırlıklarına devam etti

    Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarına devam etti

    , UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında ekibi Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından tam saha çift kale maça geçen futbolcular antrenmanın tamamında taktik çift kale maç yaptı. 2 kez maçı kesen Şenol Güneş oyuncuları saha ortasında toplayarak uyarılarda bulundu. Antrenmanda Negredo ile girdiği mücadelede sakatlanan Adriano çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

    Siyah-beyazlılarda salonda çalışan Atiba, Vida, Umut ve Aras idmanda yer almadı.

    1. 5.8.2018 20:57
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