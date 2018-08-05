Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından tam saha çift kale maça geçen futbolcular antrenmanın tamamında taktik çift kale maç yaptı. 2 kez maçı kesen Şenol Güneş oyuncuları saha ortasında toplayarak uyarılarda bulundu. Antrenmanda Negredo ile girdiği mücadelede sakatlanan Adriano çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.
Siyah-beyazlılarda salonda çalışan Atiba, Vida, Umut ve Aras idmanda yer almadı.
- 5.8.2018 20:57
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
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ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
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Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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