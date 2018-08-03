Barcelona Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Paulinho'yu Guanzhou Evergrande'ye gönderdikten sonra defansif orta saha arayışında olan Barça, kadrosunu Vidal ile güçlendirdi. 31 yaşındaki yıldız için Barcelona'nın kasasından 27 milyon euro çıkacak.

Bayern Münih'te 196 karşılaşmada gorma giyen Şilili oyuncu 29 gol 30 asistlik performans sergiledi.

Barcelona bu sezon Vidal'in dışında Malcom, Lenglet ve Arthur transferlerini yapmıştı.