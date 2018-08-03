Barcelona Arturo Vidal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Barcelona, Bayern Münih'yen Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bayern Münih, geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması giyen Arturo Vidal'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Barcelona Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Paulinho'yu Guanzhou Evergrande'ye gönderdikten sonra defansif orta saha arayışında olan Barça, kadrosunu Vidal ile güçlendirdi. 31 yaşındaki yıldız için Barcelona'nın kasasından 27 milyon euro çıkacak.
Bayern Münih'te 196 karşılaşmada gorma giyen Şilili oyuncu 29 gol 30 asistlik performans sergiledi.
Barcelona bu sezon Vidal'in dışında Malcom, Lenglet ve Arthur transferlerini yapmıştı.
- 4.8.2018 00:29
- Güncelleme: 4.8.2018 00:30
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Barcelona Arturo Vidal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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