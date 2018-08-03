Arturo Vidal Barcelona
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Barcelona Arturo Vidal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    , 'yen 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bayern Münih, geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması giyen Arturo Vidal'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Şilili orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Paulinho'yu Guanzhou Evergrande'ye gönderdikten sonra defansif orta saha arayışında olan Barça, kadrosunu Vidal ile güçlendirdi. 31 yaşındaki yıldız için Barcelona'nın kasasından 27 milyon euro çıkacak.

    'te 196 karşılaşmada gorma giyen Şilili oyuncu 29 gol 30 asistlik performans sergiledi.

    Barcelona bu sezon Vidal'in dışında Malcom, Lenglet ve Arthur transferlerini yapmıştı.

    1. 4.8.2018 00:29
    2. Güncelleme: 4.8.2018 00:30
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