Pogba, Barça ile görüşüyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    , Barça ile görüşüyor

    <a href="/index/pogba?id=ecd70b34-9e9d-4a15-bac1-b42868a5f70c" class="" rel="tag">Pogba</a>, Barça ile görüşüyor
    Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olan , Barcelona'ya transferini konuşmak üzere Katalan ekibinin sportif direktörü Abidal ile Amerika'da buluştu. İtalyan gazetesi Tuttosport, 'nun Manchester United'de mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini yazdı.
    1. 2.8.2018
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