Barça 19’luk sağ bekin peşinde – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Barça 19’luk sağ bekin peşinde

    Barça 19’luk sağ bekin peşinde
    'nın Eupen'in Senegalli sağ bek oyuncusu Moussa Wague ile ilgilendiği öne sürüldü. Mundo Deportivo'da yer alan haberde Barcelona teknik heyetinin Sergi Roberto'yu orta sahaya kaydırmayı planladığı ve Nelson Semedo'ya alternatif olarak da 19 yaşındaki Wague'yi gündemine aldığı belirtildi. Haberde Sportif Direktör Eric Abidal'in bu transfer için girişimlere başladığı da kaydedildi.
    1. 22.7.2018
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