914 milyonluk gelir! – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    914 milyonluk gelir!

    914 milyonluk gelir!
    İspanyol devi , 2017-2018 sezonunda 914 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı. Katalan kulübünün, geçen sezon 818 milyon euro'luk bir giderinin olduğu belirtildi. Bordo-mavili kulübün toplamda 32 milyon euro kâr elde ettiği fakat bu kârın vergiler ödendikten sonra 13 milyon euro'ya düştüğü ifade edildi. Katalan kulübünün idarecileri 2021 yılında 1 milyar euro gelire ulaşmayı hedeflediği, çalışmaların bu yönde süreceği bildirildi.
    1. 18.7.2018
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