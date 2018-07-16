Barcelona'dan 914 milyon avroluk rekor gelir – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'dan 914 milyon avroluk rekor gelir

    Barcelona'dan 914 milyon avroluk rekor gelir

    () takımlarından , 2017-18 sezonunda 914 milyon gelir elde etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

    Kulübü, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.

    1. 17.7.2018 01:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona'dan 914 milyon avroluk rekor gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN