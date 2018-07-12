İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Sevilla'da forma giyen Fransız savunmacı Clement Lenglet'i kadrosuna kattı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Sevilla'da forma giyen Fransız savunmacı Clement Lenglet'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Lenglet'in, serbest kalma bedeli 35,9 milyon avro karşılığında Sevilla'dan transfer edildiği ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Clement Lenglet'in yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ise 300 milyon avroya çıkarıldığı ifade edildi.
Sevilla'da 1,5 sezon boyunca forma giyen Lenglet, 73 maçta 4 gol attı.
- 12.7.2018 18:19
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Barcelona Lenglet'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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