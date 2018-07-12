Barcelona Lenglet'i transfer etti – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Lenglet'i etti

    Barcelona Lenglet'i transfer etti

    1. () ekiplerinden , Sevilla'da forma giyen Fransız savunmacı 'i kadrosuna kattı.

    1. () ekiplerinden , Sevilla'da forma giyen Fransız savunmacı 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Lenglet'in, serbest kalma bedeli 35,9 milyon karşılığında Sevilla'dan edildiği ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Clement Lenglet'in yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ise 300 milyon avroya çıkarıldığı ifade edildi.

    Sevilla'da 1,5 sezon boyunca forma giyen Lenglet, 73 maçta 4 gol attı.

    1. 12.7.2018 18:19
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