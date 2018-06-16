Barcolona hedef değiştirdi – Fotomaç – 16 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Barcolona hedef değiştirdi

    Barcolona hedef değiştirdi

    ’nın ilk hedefi olan ve 5 sezondur Tottenham forması giyen , 226 maçta 56 gol ve 69 asistle oynadı.

    Grı-iezmann'ın 'de kalacağını açıklamasının ardından Barcelona'nın planları değişti. İspanyol Sport'un haberine göre Katalanlar, Christian Eriksen ve Mohamed Salah için harekete geçecek. Önceliğin Tottenham'da 47 maçta 14 gol, 13 asistle oynayan Eriksen'de olduğu vurgulanırken, Salah'ın transferi için de nabız yoklanacağı kaydedildi.

    BALE İÇİN DEV RAKAM
    ADI eski takımı Tottenham ve ile anılan 'in bonservis ücreti belli oldu. 'in satmaya sıcak baktığı Galli yıldız için 160 milyon eurodan düşük teklifleri değerlendirmeyeceği bildirildi.

    RONALDO'YA BÜYÜK CEZA
    Cristiano Ronaldo'nun, vergi kaçırmakla suçlandığı davada sonuç belli oldu. Portekizli yıldız, 18.8 milyon euro ve 6 aylık hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıldan az olması nedeniyle Ronaldo hapse girmeyecek.
    1. 16.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcolona hedef değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN