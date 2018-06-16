Barcolona hedef değiştirdi
Barcelona’nın ilk hedefi olan ve 5 sezondur Tottenham forması giyen Christian Eriksen, 226 maçta 56 gol ve 69 asistle oynadı.
BALE İÇİN DEV RAKAM
ADI eski takımı Tottenham ve Manchester United ile anılan Gareth Bale'in bonservis ücreti belli oldu. Real Madrid'in satmaya sıcak baktığı Galli yıldız için 160 milyon eurodan düşük teklifleri değerlendirmeyeceği bildirildi.
RONALDO'YA BÜYÜK CEZA
Cristiano Ronaldo'nun, vergi kaçırmakla suçlandığı davada sonuç belli oldu. Portekizli yıldız, 18.8 milyon euro ve 6 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın 2 yıldan az olması nedeniyle Ronaldo hapse girmeyecek.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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