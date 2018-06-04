Barca’ya yasak geliyor
Bir süredir A. Madrid’in golcüsü Antoine Griezmann’ın peşinden koşan Barcelona’nın, usulsüz görüşmeler nedeniyle 2,5 yıllık transfer yasağına çarptırılabileceği iddia edildi.
OYUNCUYA 6 AY
Ada basınından The Sun'ın haberine göre, Katalan devi önce Atletico'yla değil; sözleşmesi 2022'de biten Griezmann'la görüştü. FIFA'nın transfer görüşmelerinde usulsüzlük olduğuna tespit etmesi halinde Barcelona'yı 5 transfer dönemi (2,5 yıl); 26 yaşındaki oyuncuyu 6 aylık bir cezanın beklediği vurgulandı.
- 4.6.2018
-
Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
-
Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
-
İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Barca’ya yasak geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.