Barca’ya yasak geliyor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Barca’ya yasak geliyor

    Barca’ya yasak geliyor

    Bir süredir A. Madrid’in golcüsü ’ın peşinden koşan ’nın, usulsüz görüşmeler nedeniyle 2,5 yıllık yasağına çarptırılabileceği iddia edildi.

    'yı şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, döneminin ilk hedefini Antoine Griezmann olarak belirlemişti. 'in Fransız golcüsü için 100 milyon euro'yu gözden çıkaran Barca, yürüttüğü usulsüz görüşmelerinden dolayı FIFA tarafından 2,5 yıllık transfer yasağı cezası alabilir

    OYUNCUYA 6 AY
    Ada basınından 'ın haberine göre, Katalan devi önce Atletico'yla değil; sözleşmesi 2022'de biten Griezmann'la görüştü. 'nın transfer görüşmelerinde usulsüzlük olduğuna tespit etmesi halinde Barcelona'yı 5 transfer dönemi (2,5 yıl); 26 yaşındaki oyuncuyu 6 aylık bir cezanın beklediği vurgulandı.
    1. 4.6.2018
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