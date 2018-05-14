Levante 5-4 Barcelona
La Liga'nın 37. haftasında Barcelona deplasmanda Levante ile karşılaştı. Ligde daha önceden şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen tarihindeki ilk namağlup şampiyonluğunu yaşamak isteyen Barcelona, sansasyonel şekilde 5-1 yenik duruma düştüğü maçta geri dönüşü başaramadı ve Levante'ye 5-4 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.
La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen namağlup namağlup unvanını koruyup tarihindeki ilk yenilgisiz şampiyonluğunu yaşamak isteyen Barcelona, 37. hafta maçında deplasmanda Levante ile karşılaştı.
Ciudad de Valencia'da uzun yıllar unutulmayacak 9 gollü inanılmaz bir düelloya sahne olan maçta, Barcelona zayıf rakibine 5-4 mağlup oldu ve yenilmezlik serisini bitime 2 hafta kala kaybetti.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL 5?-4? #LevanteBarça pic.twitter.com/Xr6I2aiE9B— Levante UD (@LevanteUD) 13 Mayıs 2018
BARCELONA 5-1'DEN GERİ DÖNEMEDİ
Lionel Messi'nin oynamadığı maçta ev sahibi Levante 5-1 öne geçerek sansasyon yarattı.
İlk yarıda Emmanuel Boateng'in 2 golüne Coutinho cevap verdi. Barcelona soyunma odasına 2-1 yenik girdi.
25 DAKİKADA 6 GOL!
Levante ikinci yarıya rüzgar gibi girdi. 46 ve 56'da Enis Bardhi, 49'da Boateng'in golleriyle Levante Barcelona karşısında skoru 5-1'e getirdi.
COUTINHO KARAKTER KOYDU
Messi'den yoksun Barcelona'da 5-1'in şoku yaşanırken, dümene Philippe Coutinho geçti ve 59 ve 64'te attığı 2 golle takımını ayağa kaldırdı.
Coutinho'nun hat-trick'iyle geri gelen Barcelona 71'de penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Luis Suarez skoru 5-4'e getirdi.
Maçın son 20 dakikasında Barcelona baskısı golü getirmeyince Katalanlar La Liga'daki ilk yenilgisini ligin 37. haftasında alarak namağlup unvanını Levante deplasmanında bıraktı.
Barcelona'yı 5-4 yenerek ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyet alarak puanını 46'ya çıkararak 15. sıraya yükseldi.
? Ciutat de València'da son düdük!— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 13 Mayıs 2018
Levante UD 5-4 FC Barcelona
? Boateng (x3), Bardhi (x2) / Coutinho (x3) ve Suárez
???? #LevanteBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/w7phEhDjNY
BARCELONA 15 YIL SONRA 5 GOL YEDİ
Barcelona böylece 15 sene sonra bir lig maçında kalesinde 5 gol görmüş oldu
Barcelona en son 03.12.2003 tarihinde Malaga'ya 5-1 yenilerek kalesinde 5 gol görmüştü.
Ciudad de Valencia'daki maçta 3 gol atan Boateng 13 yıl sonra Barcelona hat-trick yapan oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.
- 13.5.2018 23:36
- Güncelleme: 14.5.2018 08:29
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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