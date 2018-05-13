Levante 5-4 Barcelona,

La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen namağlup namağlup unvanını koruyup tarihindeki ilk yenilgisiz şampiyonluğunu yaşamak isteyen Barcelona, 37. hafta maçında deplasmanda Levante ile karşılaştı.

Ciudad de Valencia'da uzun yıllar unutulmayacak 9 gollü inanılmaz bir düelloya sahne olan maçta, Barcelona zayıf rakibine 5-4 mağlup oldu ve yenilmezlik serisini bitime 2 hafta kala kaybetti.

BARCELONA 5-1'DEN GERİ DÖNEMEDİ

Lionel Messi'nin oynamadığı maçta ev sahibi Levante 5-1 öne geçerek sansasyon yarattı.

İlk yarıda Emmanuel Boateng'in 2 golüne Coutinho cevap verdi. Barcelona soyunma odasına 2-1 yenik girdi.





25 DAKİKADA 6 GOL!

Levante ikinci yarıya rüzgar gibi girdi. 46 ve 56'da Enis Bardhi, 49'da Boateng'in golleriyle Levante Barcelona karşısında skoru 5-1'e getirdi.

COUTINHO KARAKTER KOYDU

Messi'den yoksun Barcelona'da 5-1'in şoku yaşanırken, dümene Philippe Coutinho geçti ve 59 ve 64'te attığı 2 golle takımını ayağa kaldırdı.

Coutinho'nun hat-trick'iyle geri gelen Barcelona 71'de penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Luis Suarez skoru 5-4'e getirdi.

Maçın son 20 dakikasında Barcelona baskısı golü getirmeyince Katalanlar La Liga'daki ilk yenilgisini ligin 37. haftasında alarak namağlup unvanını Levante deplasmanında bıraktı.

Barcelona'yı 5-4 yenerek ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyet alarak puanını 46'ya çıkararak 15. sıraya yükseldi.

? Ciutat de València'da son düdük!

Levante UD 5-4 FC Barcelona

? Boateng (x3), Bardhi (x2) / Coutinho (x3) ve Suárez

???? #LevanteBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/w7phEhDjNY — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 13 Mayıs 2018

BARCELONA 15 YIL SONRA 5 GOL YEDİ

Barcelona böylece 15 sene sonra bir lig maçında kalesinde 5 gol görmüş oldu

Barcelona en son 03.12.2003 tarihinde Malaga'ya 5-1 yenilerek kalesinde 5 gol görmüştü.

Ciudad de Valencia'daki maçta 3 gol atan Boateng 13 yıl sonra Barcelona hat-trick yapan oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.



