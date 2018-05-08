Şampiyonlar Ligi finalinde Dua Lipa sahne alacak
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili bir açıklama yapıldı.
- 8.5.2018 14:40
- Güncelleme: 8.5.2018 14:45
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