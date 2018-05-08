Şampiyonlar Ligi finalinde Dua Lipa sahne alacak – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak

    Şampiyonlar Ligi finalinde <a href="/index/dua-lipa?id=bcb4625a-36fb-460c-a4a4-27b84d6f34d4" class="" rel="tag">Dua Lipa</a> sahne alacak

    UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili bir açıklama yapıldı.

    1. 8.5.2018 14:40
    2. Güncelleme: 8.5.2018 14:45
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