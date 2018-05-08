Iniesta Vissel Kobe'ye gidiyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Iniesta 'ye gidiyor

    Iniesta <a href="/index/vissel-kobe?id=fbe913d9-234d-4b04-a290-035bfed2944d" class="" rel="tag">Vissel Kobe</a>'ye gidiyor

    Barcelona'nın efsane isimlerinden Andre Iniesta, Katalan ekibinindeki kariyerinin sonuna geldiğini geçtiğimiz hafta resmen açıkladı. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)

    1. 8.5.2018 14:17
    2. Güncelleme: 8.5.2018 14:53
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