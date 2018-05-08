Iniesta Vissel Kobe'ye gidiyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Iniesta 'ye gidiyor

    Iniesta Vissel Kobe'ye gidiyor

    'dan ayrılacağını açıklayan 'nın yeni durağı Japon ekibi olacak.

    Barcelona'nın efsane isimlerinden Andres Iniesta, Katalan ekibinindeki kariyerinin sonuna geldiğini geçtiğimiz hafta resmen açıkladı.

    33 yaşındaki yıldız yeni durağının neresi olacağıyla ilgili ise henüz net bir açıklama yapmadı.

    Çin ve İngiltere'den ciddi teklifler alan Iniesta'nın takımıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre Iniesta, takımlarından 'ye olacak.

    Yıldız oyuncunun Vissel Kobe ile yıllık 30 milyon Dolar'dan 3 yıllık anlaşma yaptığı öne sürüldü.

    Vissel Kobe'nin sahibi Hiroshi Mikitani'nin, aynı zamanda 'nın önemli sponsorlarından Rakuten'in CEO'su olarak görev yapması bu transferin kolaylaştıran unsur olarak öne çıktı.

    'ın eski oyuncusu Podolski de Vissel Kobe forması giyiyor.

    1. 8.5.2018 14:17
    2. Güncelleme: 8.5.2018 14:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Iniesta Vissel Kobe'ye gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN