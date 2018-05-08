Iniesta Vissel Kobe'ye gidiyor

Barcelona'nın efsane isimlerinden Andres Iniesta, Katalan ekibinindeki kariyerinin sonuna geldiğini geçtiğimiz hafta resmen açıkladı.

33 yaşındaki yıldız yeni durağının neresi olacağıyla ilgili ise henüz net bir açıklama yapmadı.

Çin ve İngiltere'den ciddi teklifler alan Iniesta'nın takımıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Iniesta, Japonya takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olacak.

Yıldız oyuncunun Vissel Kobe ile yıllık 30 milyon Dolar'dan 3 yıllık anlaşma yaptığı öne sürüldü.

Vissel Kobe'nin sahibi Hiroshi Mikitani'nin, aynı zamanda Barcelona'nın önemli sponsorlarından Rakuten'in CEO'su olarak görev yapması bu transferin kolaylaştıran unsur olarak öne çıktı.



Galatasaray'ın eski oyuncusu Podolski de Vissel Kobe forması giyiyor.