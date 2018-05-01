Barcelona’dan Arda’ya şok – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ’dan Arda’ya şok

    Barcelona’dan Arda’ya şok
    DEPORTİVO'YU 4-2 yenen , bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maç sonu şampiyonluk tişörtünde ayrıntısı dikkat çekti. 2,5 sezon Barcelona'da oynayan ve devre arası 'e kiralanan Arda'nın ismi tişörtte yer almadı. Bu sezonun ilk yarısında milli yıldız hiç forma giymezken şampiyonluk tişörtünde yer almamasıyla ilgili olarak herhangi bir yorumda bulunmadı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından Barcelona'nın şampiyonluğunu ise kutladı
    1. 1.5.2018
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