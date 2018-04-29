La Liga'da şampiyon Barcelona
LaLiga'da haftanın maçı sayılabilecek karşılaşmada Barcelona deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
İspanya LaLiga'da 35. haftasında Barcelona bitime 3 hafta kala en yakın takipcisi Atletico Madrid'le puan farkını 11'e yükselterek şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona LaLiga'da 25. kez şampiyonluk sevincine ulaşmış oldu.
Ayrıca Emre Çolaklı Deportivo La Coruna ise, en yakın rakibi Levante ile olan puan farkı 12'e yükselince ligde kalma ümitlerini yitirdi ve LaLiga'ya veda eden son takım oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Katalan ekibi 7. dakikada Philippe Coutinho, 38'de ise Lionel Messi'nin golüyle 2-0 öne geçti. Deportivo 40'da Lucas Perez'in golüyle farkı 1'e indirdi ve devre arsında 2-1'lik skorla girildi.
İkinci yarının 64. dakikasında Emre Çolak bu sezon LaLiga'daki ilk golünü Barcelona ağlarına gönderdi ve skoru 2-2 yaptı. 82 ve 85'te yeniden sahneye çıkan Lionel Messi attığı iki golle skoru 4-2'e getirerek şampiyonluğu galibiyetle perçinledi. Lionel Messi attığı 3 golle gol sayısını 34'e yükseltti.
Bu sonuçla Barcelona puanını 86'ya yükseltirken, Deportivo La Coruna 28 puanda kaldı.
- 29.4.2018 23:44
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
La Liga'da şampiyon Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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