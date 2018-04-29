La Liga'da şampiyon Barcelona – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    La Liga'da şampiyon

    La Liga'da şampiyon Barcelona

    LaLiga'da haftanın maçı sayılabilecek karşılaşmada deplasmanda 'yı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

    LaLiga'da 35. haftasında bitime 3 hafta kala en yakın takipcisi 'le puan farkını 11'e yükselterek şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona LaLiga'da 25. kez şampiyonluk sevincine ulaşmış oldu.

    Ayrıca Emre Çolaklı ise, en yakın rakibi Levante ile olan puan farkı 12'e yükselince ligde kalma ümitlerini yitirdi ve LaLiga'ya veda eden son takım oldu.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Katalan ekibi 7. dakikada Philippe Coutinho, 38'de ise 'nin golüyle 2-0 öne geçti. Deportivo 40'da Lucas Perez'in golüyle farkı 1'e indirdi ve devre arsında 2-1'lik skorla girildi.

    İkinci yarının 64. dakikasında Emre Çolak bu sezon LaLiga'daki ilk golünü Barcelona ağlarına gönderdi ve skoru 2-2 yaptı. 82 ve 85'te yeniden sahneye çıkan Lionel Messi attığı iki golle skoru 4-2'e getirerek şampiyonluğu galibiyetle perçinledi. Lionel Messi attığı 3 golle gol sayısını 34'e yükseltti.

    Bu sonuçla Barcelona puanını 86'ya yükseltirken, Deportivo La Coruna 28 puanda kaldı.

    1. 29.4.2018 23:44
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