Ergin Ataman: "İkinci yarı iyi oynadık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-67 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, galibiyeti değerlendirerek, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda çok iyi oynadık. Savunmada 8 top çaldık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadro olarak bizim seviyemizde değil ama ligin ilk yarısında bizi 26 sayıyla yenmişlerdi. Durumumuz iyi, güzel basket oynuyoruz. Ligde istediğimiz noktadayız. Play-off'lara bu sırada girmek istiyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise basit top kayıpları yaptıklarını dile getirdi.

İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini aktaran Erdoğan, "Üç hafta önce play-off hattına yakındık ama Eskişehir Basket, maçını kazanınca motivasyon olarak geride kaldık. Kendi açımızdan iyi bitirebileceğimiz sezonu, istediğimiz neticenin altında bitiriyoruz. Bu ligde iyi basketbol oynamaya çalışan ekiplerden biriyiz. 26 dakika iyi oynadık ama konsantrasyon eksikliğinden 16 top kaybı yaptık ve 21 sayı yedik. Kolay sayılar yedik ve maçı kaybettik. Anadolu Efes takımını tebrik ediyor ve play-off'ta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.