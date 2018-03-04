Barcelona farkı 8'e çıkardı! – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    farkı 8'e çıkardı!

    Barcelona farkı 8'e çıkardı!

    'nin () 27. haftasında , sahasında ’i 1-0 yendi.

    Lider , Stadı'ndaki kritik maçta ikinci sıradaki 'i konuk etti. Katalan ekibi, 26. dakikada 'nin frikikten attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Barcelona'nın Arjatinli yıldız oyuncusu Messi, resmi maçlardaki gol sayısını 600'e yükseltti. 30 yaşındaki futbolcu, gollerinin 539'unu Barcelona, 61'ini ise Arjantin formasıyla attı.

    Barcelona, bu skorla puanını 69 yaparak en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı.

    Öte yandan maçın başında, geçen hafta 68 yaşında hayatını kaybeden Barcelona'nın eski oyuncusu Enrique Castro (Quini) ile bugün yaşamını yitiren 'nın kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu Davide Astori için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:54
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