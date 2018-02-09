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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Messi'ye 1.4 milyar Euro!

    Messi'ye 1.4 milyar Euro!

    için rekorları altüst edecek bir iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre ekibi , Messi için 1.4 milyar Euro'yu gözden çıkarttı.

    Ligi takımlarından , 'nın Arjantinli yıldızı için inanılmaz bir rakamı gözden çıkardı.

    Hebei China Fortune'un Messi'nin sözleşmesinde yer alan 700 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye karar verdiği belirtildi. Çin'deki yeni kurallara göre bir takım, transferde harcadığı bonservis ücretinin aynı miktarını vergi olarak ödemesi gerekiyor. Bu da Hebei China Fortune için artı bir 700 milyon Euro demek oluyor.

    MASCHERANO VE LAVEZZİ
    Toplamda 1.4 milyar Euro'yu gözden çıkartan Çin ekibi, devre arası döneminde de Barcelona'dan Javier Mascherano'yu kadrosuna katmıştı. Hebei China Fortune, daha önce de bir başka Arjantinli yıldız Ezequel Lavezzi'yi transfer etmişti.

    Geçen günlerde Çin'de yapılan bir ankette Çin'de en çok sevilen sporcu Lionel Messi seçilmişti. Messi'nin Çin dedikodularına vereceği cevap ise büyük merak konusu oldu...

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:18
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