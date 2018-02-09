Messi'ye 1.4 milyar Euro!
Lionel Messi için rekorları altüst edecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre Çin ekibi Hebei China Fortune, Messi için 1.4 milyar Euro'yu gözden çıkarttı.
Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için inanılmaz bir rakamı gözden çıkardı.
Hebei China Fortune'un Messi'nin sözleşmesinde yer alan 700 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye karar verdiği belirtildi. Çin'deki yeni kurallara göre bir takım, transferde harcadığı bonservis ücretinin aynı miktarını vergi olarak ödemesi gerekiyor. Bu da Hebei China Fortune için artı bir 700 milyon Euro demek oluyor.
MASCHERANO VE LAVEZZİ
Toplamda 1.4 milyar Euro'yu gözden çıkartan Çin ekibi, devre arası transfer döneminde de Barcelona'dan Javier Mascherano'yu kadrosuna katmıştı. Hebei China Fortune, daha önce de bir başka Arjantinli yıldız Ezequel Lavezzi'yi transfer etmişti.
Geçen günlerde Çin'de yapılan bir ankette Çin'de en çok sevilen sporcu Lionel Messi seçilmişti. Messi'nin Çin dedikodularına vereceği cevap ise büyük merak konusu oldu...
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:18
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Messi'ye 1.4 milyar Euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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