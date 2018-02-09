Barcelona Kral Kupası'nda finalde
Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Valencia'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Valencia'nın Mestalla Stadı'nda Barcelona'yı konuk ettiği yarı final rövanş müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 49. dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 82. dakikasında Suarez'in pasını değerlendiren Hırvat oyuncu Ivan Rakitic, skoru 2-0'a getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Valencia karşısında yarı finaldeki ilk maçı da 1-0 kazanan Barcelona bu sonuçla adını finale yazdırdı.
Kral Kupası'nda üst üste 5. kez finale yükselen Barcelona, yarı finalin diğer ayağında Leganes'i geçmeyi başaran Sevilla karşısında kupayı kazanmak için mücadele edecek.
Öte yandan, Yerry Mina 83. dakikada Gerard Pique'nin yerine oyuna girerek Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:40
-
''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
-
''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
-
Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Barcelona Kral Kupası'nda finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.