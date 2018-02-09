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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'nda finalde

    Barcelona Kral Kupası'nda finalde

    , İspanya yarı final rövanş maçında 'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

    'nın Mestalla Stadı'nda 'yı konuk ettiği yarı final rövanş müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 49. dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

    Mücadelenin 82. dakikasında Suarez'in pasını değerlendiren Hırvat oyuncu Ivan Rakitic, skoru 2-0'a getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi.

    Valencia karşısında yarı finaldeki ilk maçı da 1-0 kazanan Barcelona bu sonuçla adını finale yazdırdı.

    'nda üst üste 5. kez finale yükselen Barcelona, yarı finalin diğer ayağında Leganes'i geçmeyi başaran Sevilla karşısında kupayı kazanmak için mücadele edecek.

    Öte yandan, Yerry Mina 83. dakikada Gerard Pique'nin yerine oyuna girerek Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:40
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