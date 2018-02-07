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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'den Messi için akıl almaz plan

    Çin'den Messi için akıl almaz plan

    Fortune'un için inanılmaz bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

    Ligi ekiplerinden Fortune'un 'nın dünya yıldızı 'ye vergiler düşüldükten sonra haftalık 1.7 milyon pound (yaklaşık 2 milyon euro) teklif edeceği iddia edildi.

    İspanyol AS gazetesinde yer alan ve The Sun'ın da Ada'da gündeme getirdiği haberde, Messi için 'nin çalıştırdığı Hebei China'nın 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelini de ödemeye hazır olduğu belirtilirken Messi'yi etmenin yolunu yapmak için Çin ekibinin Javier Mascherano and Ezequiel Lavezzi'yi transfer ederek bir arkadaş ortamı yaratmaya çalıştığı ifade edildi.

    Hebei China, daha önce Trabzonspor'dan M'Bia ve Beşiktaş'tan Ersan Gülüm'ü kadrosuna katmıştı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:00
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