Barcelona, Katalan derbisinde puan kaybetti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.
Cornella-El Prat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Katalan derbisinde Barcelona ile Espanyol karşılaştı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 66. dakikasında rakip fileleri havalandıran Gerard Moreno, Espanyol'u 1-0 öne geçirdi.
Rakibine 82. dakika Gerard Pique'nin kafa golüyle karşılık veren Barcelona, skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Bu skorla namağlup durumdaki Barcelona, puanını 58 yaparak Real Madrid ile arasındaki 19 puanlık farkı korudu. Öte yandan Barcelona, bu sezon La Liga'da çıktığı 22. maçı da kaybetmedi. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin öğrencileri, kulüp tarihinde bir sezona en uzun yenilmezlik serisiyle başlama rekorunu kırdı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:37
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
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