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    04 Şubat 2018, Pazar
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    , Katalan derbisinde puan kaybetti

    <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a>, Katalan derbisinde puan kaybetti

    'nin () 22. haftasında , deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

    Cornella-El Prat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Katalan derbisinde ile Espanyol karşılaştı.

    İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 66. dakikasında rakip fileleri havalandıran Gerard Moreno, Espanyol'u 1-0 öne geçirdi.

    Rakibine 82. dakika Gerard Pique'nin kafa golüyle karşılık veren , skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere bitti.

    Bu skorla namağlup durumdaki Barcelona, puanını 58 yaparak ile arasındaki 19 puanlık farkı korudu. Öte yandan Barcelona, bu sezon 'da çıktığı 22. maçı da kaybetmedi. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin öğrencileri, kulüp tarihinde bir sezona en uzun yenilmezlik serisiyle başlama rekorunu kırdı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:37
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