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    30 Ocak 2018, Salı
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    kiralık gönderildi

    Deulofeu kiralık gönderildi

    ekiplerinden Watford, 'dan İspanyol futbolcu Gerard 'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

    Watford Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar 'dan kiralandığı bildirildi.

    , Barcelona'da bu sezon 17 maçta görev yapıp 2 gole imza attı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:04
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