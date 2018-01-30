İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftası sonunda en yakın takipçisinin 11 puan önünde zirvede yer alan Katalan ekibi, özellikle defansıyla fark yarattı.

Sezon başında teknik direktörlüğe Ernesto Valverde'yi getiren Barcelona, kalesinde yalnızca 10 gol gördü. Karşılaşma başına 0,47 gol yiyen Barcelona, 0,55 golle kulüp tarihinin en iyi ortalamasının yakalandığı 2010-11 ve 2014-15 sezonlarındaki performansını geride bıraktı. Katalan ekibi, 13 lig maçını da gol yemeden tamamladı.

Bu başarıda aslan payı, savunmanın bel kemiğini oluşturan kaleci Marc-Andre ter Stegen ile stoperler Gerard Pique ve Samuel Umtiti'nin oldu. Nelson Semedo, Jordi Alba, Sergi Roberto ve Aleix Vidal'in rotasyonda olduğu bekler de önemli rol oynadı.



Tek rakibi Atletico Madrid

Barcelona, Avrupa'nın 5 büyüğü olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki kulüpler arasında, savunma bakımından sadece Atletico Madrid'in arkasında yer aldı.

La Liga'nın 2. sırasındaki Atletico Madrid, kalesinde maç başına 0,47 gol gören Barcelona'yı, 0,42 gollük ortalamasıyla geride bıraktı.

İki İspanyol kulübünü, 0,63 ortalamayla Serie A lideri Napoli, 0,66 ortalamayla ise Premier Lig'in önemli ekipleri Manchester United ve Chelsea izledi.

Paris Saint-Germain, 0,74 ortalamayla Ligue 1'in en az gol yiyen kulübü oldu. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih ise lider olduğu Bundesliga'da maç başına 0,8 gol yedi.

Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takımlar şunlar:

Lig En az gol yiyen kulüp Maç sayısı Gol sayısı Ortalaması İspanya Atletico Madrid 21 9 0,42 Barcelona 10 0,47 İngiltere Manchester United, Chelsea 24 16 0,66 Almanya Bayern Münih 20 16 0,8 İtalya Napoli 22 14 0,63 Fransa Paris Saint-Germain 23 17 0,74

Paulinho'dan 8 gollük katkı

Yüksek pas sayısı ve topa fazla sahip olmasıyla tanınan Barcelona, Neymar'ın gidişine rağmen hücumdaki üretkenliğinden pek bir şey kaybetmediğini de gösterdi.

Fileleri 59 kez havalandıran takım, 2,81 gol ortalamasıyla önceki sezonlardaki standardına yakın bir performans sergiledi. Ligin başından bu yana 20 gol, 10 asistle oynayan Lionel Messi ve 16 gol, 4 asist üreten Luis Suarez, Barcelona'nın skor yükünü sırtladı.

Geçen sezonu 13 gol, 15 asistle bitiren Neymar'ın boşluğunu doldurması beklentisiyle alınan Ousmane Dembele, sakatlığı yüzünden ligde yalnızca 143 dakika oynayabildi. Sezon başında kadroya katılan orta saha oyuncusu Paulinho, bu süreçte Barcelona hücumuna, 8 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu ve kilit bir rol üstlendi.

Barcelona'nın La Liga'daki son 5 sezonunda attığı ve yediği gol sayıları şöyle: