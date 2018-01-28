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    28 Ocak 2018, Pazar
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    sahasında galip

    Barcelona sahasında galip

    Katalan ekibi, karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Suarez ve Messi'nin golleriyle 2-1 kazandı

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 21. haftasında sahasında 'i 2-1 yendi.

    Barcelona, Stadı'nda ligin son sıralarındaki Alaves'i konuk etti. Mücadelenin 23. dakikasında Alaves, John Guidetti'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Barcelona ataklarından gol bulamayınca, ilk yarı konuk takımının üstünlüğü ile kapandı.

    Katalan ekibi, 72. dakikada topla buluşan 'le beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 84. dakikasında , Barcelona'yı öne geçiren golü attı ve mücadele 2-1 sona erdi.

    Barcelona, bu skorla puanını 57 yaparak açık ara liderliğini korudu.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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