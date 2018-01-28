Barcelona sahasında galip
Katalan ekibi, Alaves karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Suarez ve Messi'nin golleriyle 2-1 kazandı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona sahasında Alaves'i 2-1 yendi.
Barcelona, Camp Nou Stadı'nda ligin son sıralarındaki Alaves'i konuk etti. Mücadelenin 23. dakikasında Alaves, John Guidetti'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona ataklarından gol bulamayınca, ilk yarı konuk takımının üstünlüğü ile kapandı.
Katalan ekibi, 72. dakikada topla buluşan Luis Suarez'le beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Lionel Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü attı ve mücadele 2-1 sona erdi.
Barcelona, bu skorla puanını 57 yaparak açık ara liderliğini korudu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:07
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
Barcelona sahasında galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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