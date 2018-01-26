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    26 Ocak 2018, Cuma
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    , 'nda yarı finalde

    Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finalde

    , İspanya rövanş maçında 'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    'daki Katalan derbisinde , ilk maçında 1-0 yenildiği 'u konuk etti.

    Mücadelenin 9. dakikasında 'in kafa vuruşuyla Barcelona 1-0 öne geçti. Arjantinli yıldız , 25. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda her iki taraf da gol bulamayınca karşılaşma Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Bu skorla Barcelona, turnuvada tur atlayan taraf oldu. Espanyol ise 'na veda etti.

    Barcelona'nın yanı sıra Leganes, Sevilla ve da yarı finale çıktı.

    Öte yandan, ay başında 'nin ekibinden transfer edilen Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho 68. dakikada oyuna girerek Barcelona formasıyla ilk kez süre aldı.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:49
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