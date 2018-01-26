Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finalde
Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Espanyol'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Camp Nou'daki Katalan derbisinde Barcelona, çeyrek final ilk maçında 1-0 yenildiği Espanyol'u konuk etti.
Mücadelenin 9. dakikasında Luis Suarez'in kafa vuruşuyla Barcelona 1-0 öne geçti. Arjantinli yıldız Lionel Messi, 25. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda her iki taraf da gol bulamayınca karşılaşma Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu skorla Barcelona, turnuvada tur atlayan taraf oldu. Espanyol ise Kral Kupası'na veda etti.
Barcelona'nın yanı sıra Leganes, Sevilla ve Valencia da yarı finale çıktı.
Öte yandan, ay başında İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer edilen Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho 68. dakikada oyuna girerek Barcelona formasıyla ilk kez süre aldı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:49
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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