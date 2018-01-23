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    23 Ocak 2018, Salı
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    ayrılığı resmen açıkladı!

    Barcelona ayrılığı resmen açıkladı!

    , Mascherano ile yollarının ayrıldığını resmen açıkladı.

    Katalan ekibinden yapılan açıklamada, ''Javier Mascherano 7.5 sezonun ardından FC 'dan ayrılıyor. Arjantinli için kulüp resmi bir uğurlama töreni düzenleyecek. Çarşamba günü TSİ 13.00'te 1899 Oditoryumu'nda düzenlenecek tören, kulüp resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.'' ifadeleriniye yer verildi.

    Arjantinli yıldız geçtiğimiz günlerde Hebei China Fortune ile anlaşma sağlamıştı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:32
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