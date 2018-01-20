CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    da uzattı

    Roberto da uzattı
    Geçtiğimiz gün tecrübeli oyuncusu Gerard Pique ile sözleşme uzatan , Sergi 'nun kontratını da 2022'ye kadar uzattı. Katalan devinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu duyuruldu.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Roberto da uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN