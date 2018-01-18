Pique'ye yeni sözleşme! Serbest kalma bedeli...
Barcelona, defans futbolcusu Gerard Pique'nin sözleşmesini 2022'nin Haziran ayına kadar uzattı. Yeni sözleşme ile Pique’nin serbest kalma bedeli ise 500 milyon Euro olarak belirlendi.
Başarılı defans futbolcusu, Katalan ekibi ile 421 müsabakada 37 gol kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 25 karşılaşmada sahaya çıktı ve iki kez fileleri havalandırdı.
Pique, Barcelona ile 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 kez La Liga, 5 kez İspanya Kral Kupası, 5 kez İspanya Süper Kupası, 3 kez UEFA Süper Kupa ve 3 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazandı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:46
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Larin rest çekti!
Toplam 6
Yorum
para 500bin euro verin gitsin.. Larin'in maaşından düşün. milosevic, franco, mitrovice benzemez inşallah.
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UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor
Toplam 1
Yorum
korhan taraftar geliri tabi olmaz. Halk 10 saat çalışıyor. Üstüne aldıgı para ortada. Bir de kalkıp maça mı gidecek?
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Lucescu genç yetenek için Almanya'ya gitti
Toplam 1
Yorum
korhan Almanya da olmasa alt yapıdan oyuncu çıkmayacak valla.
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