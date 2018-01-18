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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Pique'ye yeni sözleşme! Serbest kalma bedeli...

    Pique'ye yeni sözleşme! Serbest kalma bedeli...

    , defans futbolcusu 'nin sözleşmesini 2022'nin Haziran ayına kadar uzattı. Yeni sözleşme ile Pique’nin serbest kalma bedeli ise 500 milyon olarak belirlendi.

    Katalan ekibi ara dönemde dış transferde çalışmalarını sürdürürken, iç çalışmalarına da devam etti. Barça, başarılı defans futbolcusu 'nin sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Serbest kalma bedelinin de 500 milyon olduğu ifade edildi.

    Başarılı defans futbolcusu, Katalan ekibi ile 421 müsabakada 37 gol kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 25 karşılaşmada sahaya çıktı ve iki kez fileleri havalandırdı.

    Pique, ile 3 kez Şampiyonlar Ligi, 6 kez , 5 kez , 5 kez , 3 kez Süper Kupa ve 3 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazandı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:46
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