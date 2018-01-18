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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'nın yenilmezlik serisi bitti

    Barcelona'nın yenilmezlik serisi bitti

    çeyrek finalinin ilk ayağında Espanyol'a 1-0 mağlup olan 'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

    çeyrek final ilk maçında , deplasmanda Espanyol'a 1-0 yenildi.

    Kupada Katalonya derbisinde Espanyol, Cornella-El Pra Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.

    Barcelona, ilk yarıda birçok gol pozisyona girmesine rağmen değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

    İkinci yarıda penaltı kazanan Barcelona'da 62. dakikada 'nin şutunu, kaleci Diego Lopez köşeden çıkardı. 88. dakikada Oscar Melendo'nun golüyle ev sahibi Espanyol, 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla bitti.

    Bu sonuçla, Barcelona'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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