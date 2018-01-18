Barcelona'nın yenilmezlik serisi bitti
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinin ilk ayağında Espanyol'a 1-0 mağlup olan Barcelona'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol'a 1-0 yenildi.
Kupada Katalonya derbisinde Espanyol, Cornella-El Pra Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.
Barcelona, ilk yarıda birçok gol pozisyona girmesine rağmen değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
İkinci yarıda penaltı kazanan Barcelona'da 62. dakikada Lionel Messi'nin şutunu, kaleci Diego Lopez köşeden çıkardı. 88. dakikada Oscar Melendo'nun golüyle ev sahibi Espanyol, 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla bitti.
Bu sonuçla, Barcelona'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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