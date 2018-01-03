Coutinho, Arda'nın formasına göz dikti!

Barcelona'nın Liverpool'dan transfer etmeye çok yakın olduğu öne sürülen Coutinho için İngiliz basınından bir iddia daha geldi.

Daily Express, The Mirror ve Daily Star başta olmak üzere bir çok gazete, Coutinho'nun Barcelona'da giymek istediği forma numarasını Katalan ekibinin yönetimine ilettiğini yazdı.







İddiaya göre, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun istediği forma numarasıysa şu an Arda Turan'da olan 7!



