 Coutinho, Arda'nın formasına göz dikti! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Coutinho, Arda'nın formasına göz dikti!

    Coutinho, Arda'nın formasına göz dikti!

    'un yıldız oyuncusu , 'ya transferi sonrası 7 numaralı formayı giyecek.

    'nın 'dan etmeye çok yakın olduğu öne sürülen Coutinho için İngiliz basınından bir iddia daha geldi.

    Daily Express, The Mirror ve Daily Star başta olmak üzere bir çok gazete, Coutinho'nun 'da giymek istediği forma numarasını Katalan ekibinin yönetimine ilettiğini yazdı.



    İddiaya göre, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun istediği forma numarasıysa şu an Arda Turan'da olan 7!

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:31
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