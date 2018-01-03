Coutinho, Arda'nın formasına göz dikti!
Liverpool'un yıldız oyuncusu Philippe Coutinho, Barcelona'ya transferi sonrası 7 numaralı formayı giyecek.
Barcelona'nın Liverpool'dan transfer etmeye çok yakın olduğu öne sürülen Coutinho için İngiliz basınından bir iddia daha geldi.
Daily Express, The Mirror ve Daily Star başta olmak üzere bir çok gazete, Coutinho'nun Barcelona'da giymek istediği forma numarasını Katalan ekibinin yönetimine ilettiğini yazdı.
İddiaya göre, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun istediği forma numarasıysa şu an Arda Turan'da olan 7!
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:31
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 11
Yorum
ahmet yani 36 yaşındaki birine bukadar para verilmez sırf şampiyon olacağım diye biraz fazla ver genç birini al
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Pektemek'e Süper Lig'den talip
Toplam 5
Yorum
kartal Lütfen git. En azından top oynarsın. Şurda ne kaldı jübile yapmana
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 5
Yorum
harun Bu haber dogruysa ha bjk ye fenere gitmiş hada bu başakşehire daha gs nin kapısından içeri falan girmesin. Sırtımızdan vuranlarla işimizolmz
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