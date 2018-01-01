 Coutinho’yu Nike açıkladı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’yu Nike açıkladı

    Coutinho’yu Nike açıkladı
    'nın forma sponsoru Nike, 'nun Liverpool'dan Katalan ekibine transfer olduğu bilgisini resmi sitesinden sızdırdı. Ünlü spor giyim markası, Katalan devinin ürünlerinin satıldığı bölümde Coutinho'nun Camp Nou için hazırlandığı ifadelerine yer verdi. 25 yaşındaki sambacı 2012-13 sezonundan beri Liverpool'da forma giyiyordu.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:21
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