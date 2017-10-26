 Barcelona'dan tarihi anlaşma! İşte o rakam... – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'dan tarihi anlaşma! İşte o rakam...

    Barcelona'dan tarihi anlaşma! İşte o rakam...

    , 'ya isim sponsorluğu konusunda yaptığı çalışmalarda sona geldi. Bu anlaşma sonucu Katalan ekibinin 30 yıl için 400 Milyon Dolar'ı kasasına koyacağı tahmin ediliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Başkanı Joseph Bartomeu, Stadyumu'na isim sponsorluğu için çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede detayların belli olacağını söylemişti.

    İspanyol basınında yer alan habere göre, Katalan ekibinin dünyaca ünlü ilaç firması Grifols'la anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

    İddiaya göre, 2018 yılının başlarında duyurulması beklenen ve 30 yıl sürecek anlaşma karşılığı, Barcelona 400 Milyon Dolar'ı (1.5 Milyar TL) kasasına koyacak.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:08
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