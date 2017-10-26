Barcelona'dan tarihi anlaşma! İşte o rakam...

Geçtiğimiz günlerde Barcelona Başkanı Joseph Bartomeu, Camp Nou Stadyumu'na isim sponsorluğu için çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede detayların belli olacağını söylemişti.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Katalan ekibinin dünyaca ünlü ilaç firması Grifols'la anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

İddiaya göre, 2018 yılının başlarında duyurulması beklenen ve 30 yıl sürecek anlaşma karşılığı, Barcelona 400 Milyon Dolar'ı (1.5 Milyar TL) kasasına koyacak.