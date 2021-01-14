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'nda finalin adı belli oldu!

yarı final mücadelesinin ikinci maçında Brezilyalı ekip , Arjantinli rakibi 'u farklı yenerek finale yükseldi. Santos'un finaldeki rakibi ise yine bir takımı oldu.

Backlink Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 07:23
Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği yarı final mücadelesinin ikinci maçında, Kolombiyalı hakem 'ın hakemliğinde 'nın şehrindeki Vila Belmiro Stadı'nda ile karşı karşıya geldi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı.

Maçın ilk yarısının 16. dakikasında Santoslu , rakip defans oyuncusunun eline çarpıp önünde kalan topu ağlara gönderdi: 1-0.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Santos, 49. dakikada sol kanattan gelişen atakta 'nun ceza sahası içinden kaleye uzak noktadan gönderdiği şutun ağlarla buluşmasıyla ikinci golü buldu: 2-0

Brezilyalı ekip Santos, 51. dakikada Boca Juniors'un orta sahada atağını keserek kazandığı topla sağ kanattan gelişen atakta 'nun golüyle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Maç, 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Böylece, 'ın Arjantinli rakibi 'i elemesinin ardından, Santos da Arjantinli rakibi Boca Juniors'ı eleyerek adını finale yazdırdı.

İki takım, 6 Ocak'ta Boca Juniors'un sahası La Bombonera'da oynanan yarı final ilk mücadelesinde 0-0 berabere kalmıştı.

30 Ocak'ta şehrindeki Maracana Stadında oynanacak Libertadores Kupası final maçında iki Brezilyalı takım mücadele edecek.

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde iki Brezilyalı takım en son 2006 yılında karşı karşıya gelmiş ve Sao Paulo'yu yenen kupayı kaldırmıştı.



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