Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında yaşananlar dış basında da gündemde! İşte atılan manşetler
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcistan'da oynanan mücadelede tribünlerde yaşanan olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Gürcistan polisinin soykırımcı israil'e karşı Filistin'i destekleyen siyah-beyazlı taraftarlara skandal müdahalesi gazete manşetlerine taşındı. İşte o manşetler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK SPOR HABERİ)
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2026 11:30
THE WASHINGTON POST: Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva Avrupa Ligi maçı, Filistin pankartı nedeniyle çıkan polis çatışmaları sonrası yarıda kaldı
AP: Beşiktaş ile Hapoel arasındaki Avrupa Ligi maçı, Filistin pankartı nedeniyle çıkan polis müdahalesi sonrası yarıda kesildi
RECORD: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında kaos: Türkler Filistin bayrağı açtı, bu da şiddetli çatışmalara yol açtı
THE GUARDIAN: Beşiktaş'ın İsrail takımıyla karşılaştığı maçta Filistin yanlısı pankart açılması gecikmeye ve diplomatik bir olaya neden oldu
CORRIERE DELLO SPORT: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında kaos çıktı, maç askıya alındı: tribünlerde polis ve Türk taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı
AFTONBLADET: Gürcistan'da skandal niteliğinde olaylar yaşandı. Beşiktaş taraftarları ve polisler tribünlerde büyük bir kavgaya tutuştu.
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