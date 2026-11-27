UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcistan polisinin soykırımcı israil'e karşı Filistin'e destek pankartı açan Türk taraftarlara orantısız güç kullanması sonrası çıkan olaylara Türkiye'den tepki yağdı. Türk takımlarından Beşiktaş'a peş peşe destek mesajları paylaşılırken, milli futbolcumuz Arda Güler'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

Arda Güler, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımı beğendi. Milli futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.