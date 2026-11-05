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Anasayfa UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası 9 maçla sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, ilk mağlubiyetini Celtic karşısında alırken Benfica, haftayı 12 puan ve averajla lider kapattı. İşte Avrupa Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 01:30
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası 9 maçla sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Callum Osmand ve Camilo Duran'ın (2) golleri, ev sahibi takımı galibiyete taşıdı. Siyah-beyazlıların gollerini Junior Olaitan ve Orkun Kökçü attı.

İlk mağlubiyetini Celtic'e karşı yaşayan Dolmabahçe ekibi, 7 puanla 8. sırayı elde etti.

BENFICA AVERAJLA LİDER

Benfica ise evinde Lech Poznan'ı Rafa Silva, Gianluca Prestianni ve Georgiy Sudakov'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü, Leo Bengtsson'dan geldi. Portekiz ekibi, 12 puan ve averajla 4. haftanın tamamlanmasıyla zirvede yer aldı.

Aynı puana sahip Bournemouth ve Ferencvaros, Benfica'nın ardından sıralandı.

Alınan sonuçlar şöyle...

Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 0-1

Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya): 3-1

AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya): 1-2

Celtic (İskoçya)-Beşiktaş: 3-2

Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya): 2-3

Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan): 0-2

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