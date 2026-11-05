AZ Alkmaar - Juventus maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

AZ Alkmaar - Juventus maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında İtalyan temsilcisi Juventus, Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir sınav verecek. Juventus 7 puanla 7. sırada bulunurken AZ Alkmaar 6 puanla 10. basamakta yer alıyor. Peki, AZ Alkmaar - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın ve canlı takip detayları...

AZ ALKMAAR - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak AZ Alkmaar - Juventus karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Hollanda'nın Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak.

AZ ALKMAAR - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar ile Juventus arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS AVRUPA LİGİ'NDE 7 PUANA ULAŞTI

Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. İtalyan ekibi organizasyona sahasında N.E.C.'i 5-0 mağlup ederek başladı. İkinci maçında Celta Vigo deplasmanında 2-1 kazanan Juventus, üçüncü karşılaşmasında Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla lig aşamasında 7. sıraya yerleşen Juventus, ilk 8 içerisinde kalmayı ve doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki ekip, AZ Alkmaar deplasmanında kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

Juventus'un Avrupa Ligi'ndeki golcü isimlerinden Nick Woltemade, ilk üç maçta attığı gollerle takımının hücum gücünde öne çıktı. Randal Kolo Muani ve Zeki Çelik de İtalyan ekibinin skor katkısı aldığı isimler arasında bulunuyor.

AZ ALKMAAR'IN HEDEFİ JUVENTUS'U GEÇMEK

Ev sahibi AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Sunderland deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiyle turnuvaya başlayan Hollanda temsilcisi, ardından Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Üçüncü maçında ise Ararat-Armenia'yı deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Topladığı 6 puanla 10. sırada bulunan AZ Alkmaar, Juventus karşısında kazanması halinde rakibinin puanına yaklaşma fırsatı yakalayacak. Hollanda ekibi, özellikle sahasındaki Avrupa performansıyla dikkat çekiyor. Juventus'un maç öncesi değerlendirmesinde yer alan istatistiklere göre AZ, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı.

JUVENTUS'TA SAKATLIK SORUNU

Juventus, AZ Alkmaar karşılaşması öncesinde sakatlık problemleriyle mücadele ediyor. Kullanıcı tarafından paylaşılan maç öncesi bilgilere göre Zeki Çelik ve Nico Gonzalez'in yanı sıra Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Francisco Conceicao, Kamil Grabara ve Manuel Locatelli'nin de sağlık durumları yakından takip ediliyor.

Weston McKennie, Juan Cabal ve Kerim Alajbegovic'in ise yaşadıkları hafif sakatlıklara rağmen karşılaşmada forma giyebilmeleri bekleniyor. Teknik heyetin son kararını maç saatinde vermesi bekleniyor.

AZ Alkmaar cephesinde Wesley Patati ve Mexx Meerdink hücum hattında öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Ayoub Oufkir'in cezasını tamamlayarak kadroya dönmesi, Kees Smit'in ise sakatlık sonrası yeniden takıma katılması bekleniyor.

AZ ALKMAAR - JUVENTUS CANLI TAKİP