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Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Vincenzo Italiano'dan sakatlık açıklaması! Miretti'nin son durumu...

Vincenzo Italiano'dan sakatlık açıklaması! Miretti'nin son durumu...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 00:45 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 01:00
Vincenzo Italiano'dan sakatlık açıklaması! Miretti'nin son durumu...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano maçın ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

Vincenzo Italiano: "Öncelikle tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 4 tane de neredeyse çok az süre alan oyuncularımla oynadım. Bununla ilgili bazen çözüm bulurken sorun yaşanabiliyor.

İlk yarıda iyi başladık ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ve sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. 10 kişi kaldıktan sonra puan aldık. Avrupa'da hala kaybetmedik. Çok zordu ama bence iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

Beşiktaş 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti?

"Bence burada önemli olan kaybetmemekti ve bu devamlılığı sürdürmekti. 1 puan kazanmak da bizim için önemliydi. Bu 11'le çıkmakta zorunluyduk çünkü sakatlık riski olabiliyor. Bu maçta da Miretti sakatlandı, geçen hafta Hoffenheim maçında da Orkun sakatlandı. Kısa sürede maçlar yaptığınızda tehlikeli olabiliyor. Bugün 1 puan aldık ve çok önemli bir puan aldık."

"Bence iyiyiz şu anda. Baktığınız zaman, geçen hafta mağlup ettiğimiz Hoffenheim, bu hafta Lyon'u 3-0 yendi. Crystal Palace da iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Marsilya da öyle. Maçlarımız gerçekten zor. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız.

Bugün de rotasyon yaptım. Az süre alan oyuncularıma süre verdim. Bence şu ana kadar Avrupa'da iyi iş çıkardık. Avrupa'da namağlup devam ediyoruz ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

"Ben de gerçekten üzgünüm. İlk yarıyı iyi bitirdik ama ikinci yarıya aynı şekilde başlamadık. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve rotasyon yapmak zorundaydık çünkü yorgunluk vardı. 1 puan aldık, çok önemli 1 puan aldık. Bazı konsantrasyon eksikliği var ve bunu elimine etmemiz gerekiyor. Çok kolay goller yiyebiliyoruz. 1 puan çok önemli. Burada önemli olan, Avrupa'da hala namağlubuz, özellikle böyle zorlu bir grupta namağlubuz."

ÜMİT AKDAĞ HAKKINDA

"Ümit belki atılmasaydı oyundan daha iyi işler çıkarabilirdik. Belki de kazanabilirdik." dedi.

MIRETTI'NİN SAKATLIĞI

"Miretti omzundan sakatlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak kalma ihtimali var. Başakşehir maçında olmayacak. Umarım sakatlığı kısa sürer." ifadelerini kullandı.

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