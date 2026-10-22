Vincenzo Italiano'dan Crystal Palace maçı öncesi rotasyon sözleri!

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılarda maç öncesi teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Zor bir maç. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Konferans Ligi şampiyonuna karşı oynayacağız. 3 puan var önümüzde, bunu almak istiyoruz. Taraftarımız önünde iyi iş çıkarmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Gayet iyi hissediyorum. Puanlar almak istiyoruz. Hedefimiz üst tura çıkmak."

ROTASYON AÇIKLAMASI

"Maalesef perşembe-pazartesi oynamanın zorluğu bu. Herkesin hazır olması gerektiğini söylüyorum. Herkese ihtiyacımız var. O yüzden bence bu zamanda uzun zamandır oynamayan oyuncular için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Kendilerini gösterme sırası onlarda. 72 saat saat bir oyuncu için yeterli değil. O yüzden böyle bir 11 seçtim. Yedekte de iyi oyuncularımız var." dedi.