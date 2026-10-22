Sturm Graz-Marsilya karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Sturm Graz ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Ulusal liglerinde son haftalarda aldıkları galibiyetlerle moral bulan iki ekip, Avrupa arenasında ise beklentilerin altında kaldı. Avusturya ekibi iç saha avantajını değerlendirmeye çalışırken Fransız temsilcisi deplasmanda üç puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Sturm Graz-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STURM GRAZ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak Sturm Graz-Marsilya maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Graz kentinde oynanacak karşılaşmaya Merkur Arena ev sahipliği yapacak. Mücadele iki takımın lig aşamasındaki üçüncü sınavı olacak.

STURM GRAZ-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz-Marsilya mücadelesi, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

UEFA tarafından 18.45 olarak açıklanan başlama saati Orta Avrupa yaz saatine göre düzenlenirken Türkiye'de maçın başlangıcı 19.45 olacak.

STURM GRAZ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz-Marsilya karşılaşmasının Türkiye'deki canlı yayın adresi tabii Spor olacak.

STURM GRAZ VE MARSİLYA'NIN LİG PERFORMANSLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sturm Graz ile Marsilya, Avrupa Ligi'nde galibiyet alamamalarına rağmen kendi liglerinde son haftalarda başarılı sonuçlar elde etti.

Avusturya Bundesliga'da mücadele eden Sturm Graz, 10 Ekim'de Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ardından 18 Ekim'deki Graz derbisinde Grazer AK karşısında 6-1'lik galibiyet elde etti.

Marsilya da Fransa Ligue 1'de oynadığı son iki karşılaşmayı kazandı. Fransız ekibi, Troyes deplasmanından 2-0 galip ayrıldıktan sonra Angers karşısında 5-2'lik skorla üç puana ulaştı.

İki takımın son iki lig maçındaki performansları şöyle:

Sturm Graz: 2 galibiyet, 8 gol, 1 yenilen gol.

Marsilya: 2 galibiyet, 7 gol, 2 yenilen gol.

İki ekip de ulusal liglerindeki bu çıkışını Avrupa Ligi'ne taşımayı amaçlıyor.

AVRUPA LİGİ'NDE HÜCUM PERFORMANSI SORUNU

Sturm Graz ve Marsilya'nın Avrupa Ligi'ndeki performansları, ulusal liglerde elde ettikleri sonuçlardan farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Sturm Graz, Rennes ile 0-0 berabere kalırken Bournemouth karşısında 3-0 mağlubiyet yaşadı. Avusturya temsilcisi, organizasyondaki ilk iki karşılaşmasında gol atamadı.

Marsilya ise Beşiktaş'a 4-1, Olympiacos'a 1-0 kaybetti. Fransız temsilcisi, iki mücadelede yalnızca bir gol bulabildi.

İlk iki haftanın istatistikleri:

Sturm Graz

Oynanan maç: 2

Galibiyet: 0

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 1

Atılan gol: 0

Yenilen gol: 3

Puan: 1

Marsilya

Oynanan maç: 2

Galibiyet: 0

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 2

Atılan gol: 1

Yenilen gol: 5

Puan: 0

Bu sonuçlarla iki takım, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasına alt sıralarda giriyor.

STURM GRAZ VE MARSİLYA'DA GÖZLER HÜCUM OYUNCULARINDA

Sturm Graz'ın Grazer AK karşısındaki farklı galibiyetinde Oumar Diakité, üç gol kaydederek maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Avusturya temsilcisi, ligdeki bu golcü performansını Avrupa arenasında da göstermek istiyor.

Marsilya cephesinde ise Angers karşısındaki son galibiyette Amine Gouiri, Himad Abdelli, Nouhoum Kamissoko, Amine Harit ve Igor Paixão skora katkıda bulunan isimler arasında yer aldı.

Avrupa Ligi'nde gol üretmekte zorlanan iki takımın hücum oyuncularının performansı, Graz'daki mücadelenin belirleyici unsurlarından biri olabilir.

STURM GRAZ-MARSİLYA CANLI TAKİP EKRANI