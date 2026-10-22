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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Avrupa Ligi CANLI | Juventus - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Juventus - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde ikide iki yapan Juventus, lig aşamasının üçüncü haftasında Fransız temsilcisi Rennes’i ağırlıyor. İtalya’da oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak ve tabii Spor’dan canlı yayınlanacak. Peki, Juventus - Rennes maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maçın yayın bilgileri.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:54
CANLI | Juventus - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Rennes maçını izlemek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İtalyan devi Juventus, Fransa temsilcisi Rennes'i sahasında konuk edecek. Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Juventus, taraftarı önünde üçüncü galibiyetini alarak başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Juventus - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Rennes maçına dair tüm bilgiler ve canlı izleme linki haberimizde...

JUVENTUS - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus ile Rennes arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi saat 19.45'te başlayacak.

JUVENTUS - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino'daki Allianz Stadium'da oynanacak mücadele Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - RENNES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Rennes karşılaşmasının Türkiye'deki yayın adresi tabii Spor olarak listeleniyor.

tabii resmî internet sitesi: https://www.tabii.com/

JUVENTUS AVRUPA'DA ÜÇTE ÜÇ PEŞİNDE

Juventus, UEFA Avrupa Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yaptı. İtalyan ekibi, ilk hafta karşılaşmasında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti. İkinci haftada ise İspanya deplasmanında Celta Vigo'yu 2-1 yenerek 6 puana ulaştı.

Avrupa'da iki maçını da kazanan Juventus, Rennes karşısında da galip gelerek lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Ancak İtalyan ekibi, ligde aynı istikrarı yakalamakta zorlanıyor.

Juventus, Serie A'da son dönemde aldığı sonuçlarla eleştirilirken teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

RENNES DE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fransız temsilcisi Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında OFI Crete'yi 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İlk haftada Sturm Graz ile golsüz berabere kalan Rennes, Juventus deplasmanında da puan arayacak.

İki takım açısından da önemli olan mücadelede Juventus, ev sahibi avantajını kullanmak; Rennes ise güçlü rakibi karşısında Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.

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