Bournemouth-Milan karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı, Bournemouth ile AC Milan arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Avrupa kupalarındaki ilk sezonuna başarılı bir başlangıç yapan İngiliz temsilcisi, sahasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Marco Rose yönetimindeki Bournemouth, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken Rúben Amorim'in çalıştırdığı Milan ise deplasmanda kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Peki, Bournemouth-AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BOURNEMOUTH-AC MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Bournemouth-AC Milan karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. İngiltere'nin Bournemouth kentindeki Vitality Stadium, iki takımın mücadelesine ev sahipliği yapacak.

BOURNEMOUTH-AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth ile AC Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH AVRUPA LIGI'NDE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Avrupa kupalarındaki ilk sezonunu geçiren Bournemouth, UEFA Avrupa Ligi'ne etkileyici bir giriş yaptı. İngiliz ekibi, ilk hafta İspanya deplasmanında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa macerasına galibiyetle başladı.

İkinci hafta ise kendi sahasında Sturm Graz'ı 3-0'la geçen Marco Rose'un öğrencileri, oynadıkları iki karşılaşmadan da üçer puan çıkarmayı başardı.

Bournemouth'un Avrupa Ligi performansı:

Oynanan maç: 2

Galibiyet: 2

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 0

Atılan gol: 5

Yenilen gol: 1

Puan: 6

İngiliz temsilcisi, Milan karşısında da kazanması halinde Avrupa Ligi'ndeki galibiyet serisini üç maça çıkaracak.

AC MILAN SALZBURG GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

İtalyan ekibi, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Benfica'ya 2-0 mağlup olarak organizasyona istediği başlangıcı yapamadı.

İkinci haftada Salzburg deplasmanına çıkan kırmızı-siyahlılar, rakibini 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Bu karşılaşmada Alphadjo Cisse'nin kaydettiği üç gol, Milan'ın farklı galibiyetinde belirleyici oldu.

Milan'ın Avrupa Ligi performansı:

Oynanan maç: 2

Galibiyet: 1

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 1

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 2

Puan: 3

Bournemouth deplasmanı, Milan açısından hem üst sıralara yaklaşmak hem de Salzburg karşısında yakalanan çıkışı devam ettirmek için önem taşıyor.

AVRUPA LIGI'NDE İKİ TAKIMIN HEDEFİ

Bournemouth, henüz yeni katıldığı Avrupa sahnesinde güçlü rakiplere karşı elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. Marco Rose'un ekibi, ilk iki maçta gösterdiği hücum performansını Milan karşısında da sürdürmek istiyor.

Avrupa kupalarında önemli başarıları bulunan Milan ise tecrübesini sahaya yansıtmayı hedefliyor. İtalyan temsilcisi, ilk iki hafta sonunda rakibinin üç puan gerisinde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin sekiz maçlık lig aşamasında alınacak sonuçlar, takımların ilk sekiz ve play-off sıralamasındaki konumunu belirleyecek.

BOURNEMOUTH VE MILAN'IN SIRADAKİ AVRUPA MAÇLARI

Bournemouth, Milan karşılaşmasının ardından 5 Kasım Perşembe günü Sparta Prag deplasmanına çıkacak. AC Milan ise aynı tarihte sahasında Macaristan temsilcisi Ferencváros'u ağırlayacak.

BOURNEMOUTH-AC MILAN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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