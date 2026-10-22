CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş namağlup yoluna devam ediyor. İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Beşiktaş namağlup yoluna devam ediyor. İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. İşte 3. haftanın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde oluşan puan durumu....

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 00:23 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 00:24
Beşiktaş namağlup yoluna devam ediyor. İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, geçen sezonu Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Premier Lig ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı.

Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Beşiktaş karşısında İngiliz ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. 5 dakika içinde 2 gol bularak skoru lehine çeviren Crystal Palace'ın üstünlüğü 73. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş ise bu sonucun ardından puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise puanını 4'e yükseltti.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Benfica - 9 puan

2- Bayer Leverkusen - 9 puan

3 Bournemouth - 9 puan

4- Ferencvaros - 9 puan

5- Olympiakos - 9 puan

6- Union - 7 puan

7 - Juventus - 7 puan

8- Beşiktaş - 7 puan

9 - Sunderland 7 puan

10 - AZ - 6 puan

11- Omonya - 6 puan

12- Lyon - 6 puan

13 - Rennes - 5 puan

14 - Real Sociedad - 4 puan

15 - Crystal Palace - 4 puan

16 - Sparta Prag - 4 puan

17- Levksi Sofya - 4 puan

18 - Dinamo Zagreb - 4 puan

19 - Sturm Graz - 4 puan

20 - NEC - 4 puan

21 - RB Salzburg - 4 puan

22 - Anderlecht - 3 puan

23 - Hoffenheim - 3 puan

24 - Milan - 3 puan

25 - Celta - 3 puan

26 - OFI - 3 puan

27 - Jagiellonia Białystok - 3 puan

28 - Torreense - 3 puan

29 - NK Celje - 1 puan

30 - Hapoel - 1 puan

31 - Lillestrom - 1 puan

32 - KKS Lech Poznan - 1 puan

33 - V. Plzen - 0 puan

34 - Marsilya - 0 puan

35 - Celtic - 0 puan

36 - Aarat - 0 puan

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin sıralaması...
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Tasfiye edilen fonlarda yeni dönem başladı! Teklif yasalaştı: Yatırımcıya en fazla 1 milyon TL ara ödeme
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri!
Önce Salah sonra Dju! İşte Fırtına'nın golleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! 23:56
Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri! Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri! 23:24
EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in! EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in! 22:30
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin sıralaması... UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin sıralaması... 21:46
Italiano'dan rotasyon sözleri! Italiano'dan rotasyon sözleri! 21:09
Zeki Çelik gol attı Juventus berabere kaldı! Zeki Çelik gol attı Juventus berabere kaldı! 21:08
Daha Eski
Muhammed Salah durdurulamıyor! Muhammed Salah durdurulamıyor! 20:29
Beşiktaş-Crystal Palace | CANLI İZLE Beşiktaş-Crystal Palace | CANLI İZLE 19:16
Anadolu Efes-Beşiktaş | CANLI Anadolu Efes-Beşiktaş | CANLI 19:02
İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i! İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i! 18:23
Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı! Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı! 16:31
Trabzonspor-Hearts maçı bilgileri Trabzonspor-Hearts maçı bilgileri 09:48