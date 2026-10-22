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Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Ararat - AZ Alkmaar maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Ararat - AZ Alkmaar maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Ararat-Armenia ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Peki, Ararat-Armenia AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma canlı yayınlanacak mı? İşte maç öncesinde merak edilenler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 09:06
Ararat - AZ Alkmaar maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı Ararat-Armenia ile AZ Alkmaar arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. İlk iki maçında puan elde edemeyen Ermenistan temsilcisi, sahasında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise bir önceki haftada aldığı galibiyetin ardından Avrupa'da üst üste ikinci kez kazanmak istiyor. Peki, Ararat-Armenia - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARARAT-ARMENIA - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun 3. haftasındaki Ararat-Armenia - AZ Alkmaar karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.

ARARAT-ARMENIA - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ararat-Armenia ile AZ Alkmaar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 6 üzerinden canlı yayınlanacak. Yayın bilgisi güncel Spor Ekranı rehberine dayanıyor.

ARARAT-ARMENIA VE AZ ALKMAAR'IN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Avrupa Ligi'nde ilk iki karşılaşmasından puansız ayrılan Ararat-Armenia, AZ Alkmaar karşısına ilk galibiyetini elde etme hedefiyle çıkacak. Ermenistan temsilcisi, Sparta Prag'a sahasında 4-1, Jagiellonia'ya ise deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

AZ Alkmaar ise organizasyona Sunderland karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle başladı. Hollanda temsilcisi, ikinci haftada Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

ARARAT-ARMENIA'NIN AVRUPA LİGİ SONUÇLARI

  • Ararat-Armenia 1-4 Sparta Prag
  • Jagiellonia 3-1 Ararat-Armenia

AZ ALKMAAR'IN AVRUPA LİGİ SONUÇLARI

  • Sunderland 1-0 AZ Alkmaar
  • AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer-Sheva

İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde iki hafta sonunda AZ Alkmaar, topladığı 3 puanla Ararat-Armenia'nın önünde bulunuyor.

  • Ararat-Armenia: 0 puan
  • AZ Alkmaar: 3 puan

Ermenistan temsilcisi ilk iki karşılaşmada 2 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. AZ Alkmaar ise 2 gol atıp 2 gol yedi. Bu tablo, ev sahibi ekibin savunma performansını geliştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ARARAT-ARMENIA - AZ ALKMAAR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ Mİ?

Karşılaşmanın resmî ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Teknik direktörlerin oyuncu tercihleri, maç öncesinde yayımlanacak resmî kadro listeleriyle netleşecek.

ARARAT-ARMENIA VE AZ ALKMAAR'IN SIRADAKİ AVRUPA MAÇLARI

Ararat-Armenia, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 5 Kasım 2026 tarihinde Torreense'ye konuk olacak. AZ Alkmaar ise aynı tarihte İtalyan temsilcisi Juventus'u sahasında ağırlayacak.

ARARAT-ARMENIA - AZ ALKMAAR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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